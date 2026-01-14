Влияние оксимов хромона на концентрацию матриксных металлопротеиназ 2 и 9 в ткани головного мозга крыс с экспериментальной черепно-мозговой травмой
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-12-8-11
