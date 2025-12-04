Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Производные 6,7-диметокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина как потенциальные нейропротекторы с мультитаргетным типом действия

Иван Михайлович Веселов, Елена Феофановна Шевцова, Шамансур Шахсаидович Сагдуллаев, Азиз Азамат угли Азаматов, Наталья Павловна Болтнева, Валентина Ивановна Виноградова, Шерзод Нияткабулович Журакулов, Надежда Владимировна Ковалева, Михаил Сергеевич Кухарский, Андрей Владимирович Мальцев, Галина Файвелевна Махаева, Надежда Евгеньевна Пукаева, Елена Владимировна Рудакова, Татьяна Павловна Серкова, Фируза Муратовна Турсунходжаева, Сергей Олегович Бачурин

Аннотация


С целью поиска нейропротекторных препаратов с мультитаргетным типом действия было изучено влияние производных 6,7-диметокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина на ряд мишеней, связанных с окислительным стрессом, митохондриальным этапом клеточной гибели и патологической агрегацией белков. Найдены соединения F5, F11, NH2 и NH3, которые обладают радикал-связывающей активностью и способностью ингибировать перекисное окисление липидов в гомогенате головного мозга крыс. Исследованные соединения не проявляют митохондриальной и клеточной токсичности. При исследовании влияния на in vitro агрегацию бета-амилоидного пептида 1 – 42 определены два соединения F46 и F27, снижающие агрегацию более, чем на 20 % (p ≤ 0,05). Однако на клеточных моделях патологической агрегации белков TDP-43 и FUS только соединение F46 показало антиагрегантный эффект. Это соединение в концентрации 30 мкМ также подавляет открытие пор митохондриальной проницаемости на 22 % (p ≤ 0,0001), в концентрации 3 мкМ на 27 % (p ≤ 0,0001) увеличивает уровень восстановленной формы глутатиона и ингибирует перекисное окисление липидов (IC50 = 221 мкМ). Таким образом, соединение F46 может рассматриваться как перспективное соединение-лидер для создания на его основе препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний, связанных с патологической агрегацией белков и окислительным стрессом.

Ключевые слова


тетрагидроизохинолин; нейропротектор; антиоксиданты; митохондрии; агрегация белков; TDP-43; FUS; in vitro

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-11-14-20

