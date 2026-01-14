Дополнительный анализ предикторов эффективности и безопасности применения цитофлавина при диабетической полинейропатии: результаты многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного исследования «Цилиндр»

И. А. Волчегорский, Л. М. Рассохина, И. Ю. Мирошниченко, Эксперим. и клин. фармакол., 74(12), 27 – 32 (2011).

И. А. Волчегорский, Л. М. Рассохина, С. Г. Ермакова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 76(4), 26 – 31 (2013).

А. В. Смирнов, О. Б. Нестерова, Р. В. Голубев, Нефрология, 18(2), 33 – 41 (2014).

А. В. Смирнов, О. Б. Нестерова, Р. В. Голубев, Нефрология, 18(4), 12 – 24 (2014).

И. А. Строков, Ю. А. Трахтенберг, А. Л. Коваленко, Журнал неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова, 123(5), 1 – 8 (2023); DOI: 10.17116/jnevro20231230511

Л. А. Щепанкевич, М. М. Танашян, Ю. А. Николаев и др., Эффективная фармакотер., 9(4), 8 – 10 (2016).

Л. А. Щепанкевич, М. М. Танашян, Ю. А. Николаев и др., Журнал неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова, 119(5), 76 – 79 (2019).

G. J. Bönhof, C. Herder, A. Strom, et al., Endocr. Rev., 40(1), 153 – 192 (2019); DOI: 10.1210/er.2018-00107

C. Brock, H. Andersen, A. C. Alibegovic, et al., Diabetes Res. Clin. Pract., 221, 112010 (2025); DOI: 10.1016/j.diabres.2025.112010

Diabetes and the Nervous System, D. W. Zochodne and R. A. Malik (eds.), Handb. Clin. Neurol., 126 (3rd series), Elsevier, Amsterdam (2014).

H. Gad, E. Elgassim, I. Mohammed, et al., Endocr. Connect., 11(12), e220352 (2022); DOI: 10.1530/EC-22-0352

R. Y. Hsieh, I. C. Huang, C. Chen, J. Y. Sung, Nutrients, 15(16), 3634 (2023).

S. Mohseni, Handb. Clin. Neurol., 126, 513 – 532 (2014); DOI: 10.1016/B978-0-444-53480-4.00036-9

R. Pop-Busui, A. J. Boulton, E. L. Feldman, et al., Diabetes Care, 40(1), 136 – 154 (2017); DOI: 10.2337/dc16-2042

D. Ziegler, S. Tesfaye, V. Spallone, et al., Diabetes Res. Clin. Pract., 186, 109063 (2022); DOI: 10.1016/j.diabres.2021.109063

D. Ziegler, Diabetes Res. Clin. Pract., 206(Suppl 1), 110764 (2023); DOI: 10.1016/j.diabres.2023.110764

J. Zhu, Z. Hu, Y. Luo, et al., Front. Endocrinol. (Lausanne), 14, 1265372 (2024); DOI: 10.3389/fendo.2023.1265372