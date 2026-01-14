Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Дополнительный анализ предикторов эффективности и безопасности применения цитофлавина при диабетической полинейропатии: результаты многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного исследования «Цилиндр»

В. Н. Храмилин, Т. В. Харитонова

Аннотация


Проведен дополнительный вторичный анализ результатов рандомизированного контролируемого исследования III фазы «ЦИЛИНДР» с целью оценки предикторов эффективности и безопасности цитофлавина при диабетической полинейропатии. По суммарному баллу симптомов (Total Symptom Score, TSS) препарат достоверно превосходил плацебо: доля пациентов с улучшением (на 30 % и более) составила 71 % против 37 % (p < 0,001); медианное снижение суммарного балла симптомов — 36 % в сравнении с 25 % соответственно. Улучшение проявлялось с 11 дня и сохранялось до 86 дня. Эффективность применения цитофлавина не зависела от исходного уровня гликированного гемоглобина, индекса массы тела, длительности сахарного диабета, скорости клубочковой фильтрации, наличия осложнений сахарного диабета, инсулинотерапии, исходной гликемии и исходного суммарного балла симптомов. Единственным независимым предиктором ответа было отсутствие эпизодов гипогликемии; более выраженный ответ ассоциировался со стабильным уровнем гликированного гемоглобина, более высоким исходным баллом по шкале неврологического дефицита нижних конечностей Neuropathy Impairment Score of the Lower Limbs (NIS-LL) и его большей положительной динамикой. У пациентов, ответивших на применение препарата, отмечена положительная корреляция между изменениями суммарного балла симптомов TSS и шкалы NIS-LL, что указывает на возможное патогенетическое воздействие помимо симптоматического эффекта. Профиль безопасности благоприятный: цитофлавин не повышал риск гипогликемии и не влиял на гликемию; уровень мочевой кислоты оставался стабильным и клинически сопоставимым с плацебо. Таким образом, цитофлавин эффективен и безопасен для уменьшения проявлений диабетической полинейропатии — ключевым условием клинического ответа следует считать адекватное лечение основного заболевания, предполагающее отсутствие эпизодов гипогликемии.

Ключевые слова


диабетическая полинейропатия; цитофлавин; суммарный балл симптомов (шкала TSS); мочевая кислота

Полный текст:

PDF

Литература


И. А. Волчегорский, Л. М. Рассохина, И. Ю. Мирошниченко, Эксперим. и клин. фармакол., 74(12), 27 – 32 (2011).

И. А. Волчегорский, Л. М. Рассохина, С. Г. Ермакова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 76(4), 26 – 31 (2013).

А. В. Смирнов, О. Б. Нестерова, Р. В. Голубев, Нефрология, 18(2), 33 – 41 (2014).

А. В. Смирнов, О. Б. Нестерова, Р. В. Голубев, Нефрология, 18(4), 12 – 24 (2014).

И. А. Строков, Ю. А. Трахтенберг, А. Л. Коваленко, Журнал неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова, 123(5), 1 – 8 (2023); DOI: 10.17116/jnevro20231230511

Л. А. Щепанкевич, М. М. Танашян, Ю. А. Николаев и др., Эффективная фармакотер., 9(4), 8 – 10 (2016).

Л. А. Щепанкевич, М. М. Танашян, Ю. А. Николаев и др., Журнал неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова, 119(5), 76 – 79 (2019).

G. J. Bönhof, C. Herder, A. Strom, et al., Endocr. Rev., 40(1), 153 – 192 (2019); DOI: 10.1210/er.2018-00107

C. Brock, H. Andersen, A. C. Alibegovic, et al., Diabetes Res. Clin. Pract., 221, 112010 (2025); DOI: 10.1016/j.diabres.2025.112010

Diabetes and the Nervous System, D. W. Zochodne and R. A. Malik (eds.), Handb. Clin. Neurol., 126 (3rd series), Elsevier, Amsterdam (2014).

H. Gad, E. Elgassim, I. Mohammed, et al., Endocr. Connect., 11(12), e220352 (2022); DOI: 10.1530/EC-22-0352

R. Y. Hsieh, I. C. Huang, C. Chen, J. Y. Sung, Nutrients, 15(16), 3634 (2023).

S. Mohseni, Handb. Clin. Neurol., 126, 513 – 532 (2014); DOI: 10.1016/B978-0-444-53480-4.00036-9

R. Pop-Busui, A. J. Boulton, E. L. Feldman, et al., Diabetes Care, 40(1), 136 – 154 (2017); DOI: 10.2337/dc16-2042

D. Ziegler, S. Tesfaye, V. Spallone, et al., Diabetes Res. Clin. Pract., 186, 109063 (2022); DOI: 10.1016/j.diabres.2021.109063

D. Ziegler, Diabetes Res. Clin. Pract., 206(Suppl 1), 110764 (2023); DOI: 10.1016/j.diabres.2023.110764

J. Zhu, Z. Hu, Y. Luo, et al., Front. Endocrinol. (Lausanne), 14, 1265372 (2024); DOI: 10.3389/fendo.2023.1265372




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-12-19-25

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024

Наши партнеры:

      

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через  Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru