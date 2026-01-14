Оценка острой токсичности и противовоспалительной активности экстракта лофанта тибетского

Евгений Евгеньевич Курдюков, Д. Н. Оленников, А. В. Митишев, Е. В. Полякова, А. А. Микурова

Аннотация

Проведено определение параметров острой токсичности и противовоспалительной активности сухого экстракта лофанта тибетского. При однократном введении экстракт лофанта тибетского (вводили внутрижелудочно в дозах 500, 1000, 2000 мг/кг) не приводил к гибели животных, изменения внешнего вида и поведенческих реакций крыс не наблюдалось, в соответствии с классификацией токсичности химических веществ экстракт лофанта тибетского является малотоксичным веществом. Гель на основе экстракта лофанта тибетского (10 %) in vivo, в дозе 0,1 мл при однократном нанесении, обладал противовоспалительным эффектом: подавлял развитие экссудативной фазы воспаления на 50,01 % в модели формалинового отека, по сравнению с контрольной группой животных (p ≤ 0,05).