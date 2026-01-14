Открытый доступ Платный доступ или доступ для подписчиков
Оценка острой токсичности и противовоспалительной активности экстракта лофанта тибетского
Аннотация
Проведено определение параметров острой токсичности и противовоспалительной активности сухого экстракта лофанта тибетского. При однократном введении экстракт лофанта тибетского (вводили внутрижелудочно в дозах 500, 1000, 2000 мг/кг) не приводил к гибели животных, изменения внешнего вида и поведенческих реакций крыс не наблюдалось, в соответствии с классификацией токсичности химических веществ экстракт лофанта тибетского является малотоксичным веществом. Гель на основе экстракта лофанта тибетского (10 %) in vivo, в дозе 0,1 мл при однократном нанесении, обладал противовоспалительным эффектом: подавлял развитие экссудативной фазы воспаления на 50,01 % в модели формалинового отека, по сравнению с контрольной группой животных (p ≤ 0,05).
Ключевые слова
растительный экстракт; лофант тибетский; флавоноиды; цинарозид; противовоспалительное действие; формалиновый отек; крысы
Литература
Государственная фармакопея РФ, XV изд., МЗ РФ, Москва (2023); https://pharmacopoeia.regmed.ru/pharmacopoeia/izdanie-15/?PAGENo.1=5 (дата обращения 10.11.2025).
А. А. Иванов, Ю. В. Петров, Биологически активные вещества растительного происхождения, Издательство СПбГУ, Санкт-Петербург (2022).
Л. Н. Сернов, В. В. Гацура, Элементы экспериментальной фармакологии, Всерос. науч. центр по безопасности биол. актив. веществ, Москва (2000).
J. S. Choi, G. B. Jeong, Int. Immunopharmacol., 26, 146 – 153 (2015).
K. H. Kim, B. S. Lee, Food Chemistry, 221, 1436 – 1443 (2017).
S. J. Lee, I. G. Kang, Y. M. Cho, Phytother. Res., 31(11), 1689 – 1696 (2017).
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-12-39-42
