Механизм действия и фармакокинетика нового анальгетика – агониста каннабиноидных CB1-рецепторов

Никита Вячеславович Гуркин, Владимир Валерьевич Быков, Арина Владимировна Быкова, Валентин Владимирович Ларченко, Ирина Викторовна Ильина, Константин Петрович Волчо, Нариман Фаридович Салахутдинов, Вениамин Абрамович Хазанов, Александр Исаакович Венгеровский

Аннотация


Производное 2H-хромена, обозначенное шифром CHR, в дозе 5 мг/кг проявляет в эксперименте выраженную анальгетическую активность на моделях соматической, висцеральной и термической боли, не вызывает лекарственную зависимость. Согласно результатам молекулярного докинга, соединение CHR обладает свойствами битопического агониста CB1-рецепторов, способного с высокой аффинностью связываться с их ортостерическим и аллостерическим сайтами. Анальгетическое действие соединения CHR при боли, вызванной помещением мышей на термостолик с температурой 55 ± 1 °C, устраняется антагонистом CB1-рецепторов римонабантом в дозе 3 мг/кг (p > 0,05), но сохраняется при введении антагониста опиоидных рецепторов налоксона в дозе 3 мг/кг (p < 0,05). Соединение CHR после однократного введения в дозе 5 мг/кг в желудок мышам быстро всасывается в кровь и проникает в головной мозг, но не накапливается и быстро элиминируется из мозговой ткани.

Ключевые слова


производное 2H-хромена; молекулярный докинг; взаимодействие с каннабиноидными СВ1-рецептороми; фармакокинетика; мыши

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-12-3-7

