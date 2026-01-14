Поиск потенциальных мишеней амтизола методами in silico

В. А. Кудрявцева, Е. А. Кузьмин, А. В. Моисеева и др., Сеченовский вестн., 13(4), 18 – 32 (2022); DOI: 10.47093/2218-7332.2022.13.4.18-32

В. В. Лихванцев, В. В. Мороз, О. А. Гребенчиков и др., Общ. реаниматол., 7(6), 59 – 65 (2011); DOI: 10.15360/1813-9779-2011-6-59

В. Е. Новиков, К. Н. Кулагин, О. С. Левченкова, Н. С. Понамарева, Эксперим. и клин. фармакология, 82(12), 3 – 8 (2019); DOI: 10.30906/0869-2092-2019-82-12-3-8

С. В. Оковитый, В. В. Лихванцев, В. А. Кудрявцева и др., Клин. мед., 90(9), 63 – 68 (2012).

Д. В. Сосин, А. В. Евсеев, В. А. Правдивцев, Э. А. Парфенов, Экология человека, 1, 21 – 27 (2015).

Д. В. Сосин, А. В. Евсеев, В. А. Правдивцев, П. Д. Шабанов, Обзоры по клин. фармакол. и лекарств. тер., 12(2), 36 – 42 (2014).

П. Д. Шабанов, Обзоры по клин. фармакол. и лекарств. тер., 2(3), 50 – 81 (2003).

П. Д. Шабанов, И. В. Зарубина, Обзоры по клин. фармакол. и лекарств. тер., 17(1), 7 – 16 (2019).

П. Д. Шабанов, И. В. Зарубина, В. Е. Новиков, В. Н. Цыганов, Метаболические корректоры гипоксии, Информ-Навигатор, Санкт-Петербург (2010).

O. S. Levchenkova, V. E. Novikov, E. S. Abramova, Zh. A. Feoktistova, Bull. Exp. Biol. & Med., 164(3), 320 – 323 (2018); DOI: 10.1007/s10517-018-3981-5

L. Ran, X. Mou, Z. Peng, et al., Sci. Rep., 13(1), 19477 (2023); DOI: 10.1038/s41598-023-46521-1

A. T. Regua, D. Doheny, A. Arrigo, H. W. Lo, Discovery Medicine, 28(154), 195 – 203 (2019).