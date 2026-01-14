Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Поиск потенциальных мишеней амтизола методами in silico

Наталья Александровна Маркова, Амир Халилевич Тальдаев, Глеб Васильевич Придворов, Даниил Валерьеви Смутин, Леонид Сергеевич Адонин, П. А. Слижов, Вячеслав Павлович Ганапольский, Руслан Иванович Глушаков

Аннотация


Амтизол — отечественный антигипоксант, разработанный на кафедре фармакологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Несмотря на длительное применение препарата, его молекулярные мишени остаются неустановленными. В настоящем исследовании методами in silico проведен поиск потенциальных белковых мишеней амтизола с использованием программ PASS Protein Targets, SwissTargetPrediction и молекулярного докинга (Smina, GNINA). Анализ показал, что по данным SwissTarget Prediction наиболее вероятной мишенью является аденозиновый рецептор A2, однако точность предсказания низкая. GO-анализ выявил возможное участие амтизола в регуляции сигнальных путей фосфотидилинозитол-3-киназы (PI3K) и регуляции активности других протеинкиназ, в том числе кальций- и диацилглицерол-зависимых, что может свидетельствовать о его влиянии на процессы клеточной сигнализации и нейродегенерации. Результаты молекулярного докинга показали слабое сродство амтизола к исследованным белкам, что не позволяет считать эти взаимодействия физиологически значимыми. Таким образом, полученные данные указывают на низкую вероятность прямого рецепторного механизма действия амтизола. Вероятно, фармакологический эффект амтизола обусловлен его метаболитами, влияющими на ионные каналы и сигнальные пути. Выявленные связи с PI3K-комплексом и NMDA-рецептором позволяют рассматривать их как перспективные направления для дальнейших исследований механизма действия препарата.

Ключевые слова


амтизол; антигипоксанты; молекулярный докинг; in silico; аденозиновый рецептор; PI3K; NMDA-рецептор

Литература


DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-12-31-38

