Влияние метилэтилпиридинола на каталептогенное действие галоперидола у мышей с аллоксановым сахарным диабетом

И. А. Волчегорский, И. И. Долгушин, О. Л. Колесников, В. Э. Цейликман, Экспериментальное моделирование и лабораторная оценка адаптационных реакций организма, Издательство ЧГПУ, Челябинск (2000).

И. А. Волчегорский, И. Ю. Мирошниченко, Л. М. Рассохина и др., Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова, 103(4), 406 – 416 (2017).

И. А. Волчегорский, А. И. Синицкий, И. Ю. Мирошниченко, Л. М. Рассохина, Нейрохимия, 36(3), 226 – 238 (2019); DOI: 10.1134/S1027813319020134

И. А. Волчегорский, Л. М. Рассохина, И. Ю. Мирошниченко, Журн. неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова, 123(8), 21 – 29 (2023); DOI: 10.17116/jnevro202312308121

Т. А. Воронина, Русский Медицинский Журнал (РМЖ), 24(7), 434 – 438 (2016).

В. Е. Новиков, С. О. Лосенкова, Обзоры по клин. фармакол. и лекарств. терапии, 3(1), 2 – 14 (2004).

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), Гриф и К, Москва (2012).

D. Boulay, O. Bergis, P. Avenet, G. Griebel, Neuropsychopharmacology, 35, 416 – 427 (2010); DOI: 10.1038/npp.2009.144.

O. M. Ighodaro, A. M. Adeosun, O. A. Akinloye, Medicina (Kaunas), 53(6), 365 – 374 (2017); DOI: 10.1016/j.medici.2018.02.001

C. T. Kodl, E. R. Seaquist, Endocrine Reviews, 29(4), 494 – 511 (2008).