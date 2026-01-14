Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Влияние метилэтилпиридинола на каталептогенное действие галоперидола у мышей с аллоксановым сахарным диабетом

Илья Анатольевич Волчегорский, Анна Андреевна Васецкая, Антон Иванович Синицкий, Анастасия Николаевна Карпенко, Ольга Владмировна Хаткевич

Аннотация


Изучено влияние метилэтилпиридинола на выраженность галоперидоловой каталепсии и гипергликемии у мышей с аллоксановым сахарным диабетом в сопоставлении с интактными животными. Установлено, что 14-дневное введение метилэтилпиридинола в дозе 25 мг/кг, эквивалентной средней терапевтической дозе для человека, существенно снижает продолжительность каталепсии, индуцированной галоперидолом (2 мг/кг). Данный эффект не зависит от уровня гликемии и наблюдается как у мышей с аллоксановым сахарным диабетом, так и у интактных животных (р < 0,05 в обоих случаях). Ни однократное введение галоперидола, ни курсовое применение метилэтилпиридинола не влияли на гликемию ни у мышей с аллоксановым сахарным диабетом, ни у интактных животных (р = 0,079 – 1,000). Установленные факты позволяют рассмотреть возможность расширения показаний для применения метилэтилпиридинола и его включения в схемы комплексной лекарственной терапии при интоксикации нейролептиками и паркинсонизма безотносительно наличия или отсутствия сопутствующего сахарного диабета.

Ключевые слова


метилэтилпиридинол; галоперидоловая каталепсия; аллоксановый диабет; гипергликемия

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-12-26-30

