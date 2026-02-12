Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Разработка лекарственных средств, эффективных при болезни Альцгеймера

Алексей Анатольевич Устюгов, В. О. Небогатиков, К. Д. Чапров, Г. В. Малеев, Г. Ф. Махаева, М. Б. Навроцкий, Е. С. Дубровская, Е. Ф. Шевцова, С. О. Бачурин

В последние годы перечень лекарственных средств для лечения болезни Альцгеймера значительно расширился, включив в себя широкий спектр низкомолекулярных соединений, действие которых направлено на прямое ингибирование агрегации ключевых патологических белков — бета-амилоида и Тау-белка. Эти соединения представляют собой стратегически важный класс фармакологических веществ, поскольку они воздействуют на фундаментальные молекулярные события, запускающие каскад нейродегенерации. Современные исследования охватывают несколько химических классов, каждый из которых обладает уникальными свойствами и механизмами действия. В обзоре представлены данные о низкомолекулярных фармакологических веществах, находящихся на разных этапах разработки, которые на данный момент представляют интерес и обладают разными механизмами действия.

нейродегенеративные заболевания; болезнь Альцгеймера; когнитивные расстройства; низкомолекулярные соединения

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-1-24-42

