Влияние финголимода в модифицированных лекарственных формах на показатели эритроцитарной и лейкоцитарной систем крови у крыс

Анастасия Сергеевна Иванова, Александр Сергеевич Парфенов, Ольга Александровна Пахрова, Наталия Евгеньевна Кочкина, Ольга Александровна Бутикова, Мария Геннадьевна Никитина, М. А. Агафонов, Екатерина Сергеевна Делягина, Ирина Владимировна Терехова

Аннотация


Проведено сравнительное исследование токсичности финголимода (FTY720) в модифицированных лекарственных формах для введения внутрь. Модификация проводилась путем включения финголимода в металл-органические каркасные структуры — пористые носители на основе 2-метилимидазола и ионов кобальта (ZIF-67), γ-циклодекстрина и катионов калия (γCD-MOF), L-глутаминовой кислоты и катионов меди (Glu-MOF). Показано, что ZIF-67 и γCD-MOF обладают меньшей токсичностью, чем Glu-MOF. В модифицированных лекарственных формах финголимод (ZIF-67/FTY720, γCD-MOF/FTY720 и Glu-MOF/FTY720), вводимый внутрь в дозе 1 мг/кг в течение 14 дней, не проявляют собственных гематотоксических свойств. В лекарственных формах ZIF-67/FTY720 и γCD-MOF/FTY720 финголимод оказывает влияние на эритроцитарную систему — повышает кислородную емкость крови, увеличивая концентрацию эритроцитов, по сравнению с контрольными значениями от 6,81 (6,57; 7,09) ×1012/л до 8,93 (8,82; 8,98) ×1012/л (p < 0,01) и 7,85 (7,19; 8,08) ×1012/л (p < 0,05). В лекарственной форме γCD-MOF/FTY720 финголимод оказывает наименьшее влияние на количественные параметры лейкоцитарной системы, селективно влияя только на лимфоцитарное звено. Концентрация лейкоцитов сохранялась на уровне контрольных значений (p > 0,05). Концентрация лимфоцитов составляла 1,0 (0,9; 1,7) Г/л при 4,3 (4,2; 5,1) Г/л в контроле (p < 0,01). В лекарственной форме Glu-MOF/FTY720 финголимод относится к веществам 1 класса опасности, так как выявленная в эксперименте ЛД50 ≤ 5 мг/кг (ГОСТ 32419-2013). В других лекарственных формах финголимод в данной дозе не вызывал гибель животных.

Ключевые слова


финголимод (FTY720); рассеянный склероз; модифицированные лекарственные формы; крысы

Литература


А. Волков, И. Крылова, Фармакология, 9, 15 – 21 (2015).

У. А. Гутнер, М. А. Шупик, Биоорг. химия, 47(6), 702 – 720 (2021); DOI: 10.31857/S0132342321050274

В. В. Иващенко, Регулят. исслед. и экспертиза лек. средств, 15(2), 134 – 147 (2025); DOI: 10.30895/1991-2919-2025-15-2-134-147

Г. И. Козинец, Ю. А. Симоварт, Поверхностная архитектоника клеток периферической крови в норме и при заболеваниях системы крови, Валгус, Таллин (1984).

О. В. Курушина, Р. С. Рохас, Ю. С. Воробьева, Эффектив. фармакотер., 18(23), 36 – 41 (2022); DOI: 10.33978/2307-3586-2022-18-33-36-40

И. В. Пронина, Е. С. Мочалова, Ю. А. Ефимова, П. В. Постников, Тонк. хим. технол., 16(4), 318 – 336 (2021); DOI: 10.32362/2410-6593-2021-16-4-318-336

M. G. Belloab, J. Zhang, L. Chen, Carbohydr. Polym., 364, 123684 (2025); DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.123684

A. Bendre, V. Hegde, K. V. Ajeya, et al., Biosens., 13(7), 737 (2023); DOI: 10.3390/bios13070737

A. Bilgehan, Z. Şeker, M. T. Qaoud, et al., Toxicol. Res., 14(3), tfaf064 (2025); DOI: 10.1093/toxres/tfaf064

A. Bogdanova, D. Mihov, H. Lutz, et al., Blood, 110(2), 762 – 769 (2007); DOI: 10.1182/blood-2006–12–063602

M. Can, S. Demirci, A. K. Sunol, et al., Micropor. Mesopor. Mat., 309, 110533 (2020); DOI: 10.1016/j.micromeso.2020.110533

H. H. Donaubauer, H. Fuchs, K. H. Langer, et al., Regul. Toxicol. Pharmacol., 27(2), 189 – 198 (1998); DOI: 10.1006/rtph.1998.1224

R. Gallegos-Monterrosa, R. O. Mendiola, Y. Nuñez, et al., J. Antibiot., 76, 603 – 612 (2023); DOI: 10.1038/s41429-023-00637-8

B. Mantovani, Exp. Cell. Res., 173(1), 282 – 286 (1987); DOI: 10.1016/0024-3205(88)90282-2

A. M. Musuc, Molecules, 29(22), 5319 (2024); DOI: 10.3390/molecules29225319

Y. Ohtani, T. Irie, K. Uekama, et al., Eur. J. Biochem., 186(1 – 2), 17 – 22 (1989); DOI: 10.1111/j.1432-1033.1989.tb15171.x

R. A. Smaldone, R. S. Forgan, H. Furukawa, et al., Angew. Chem. Int. Ed., 49, 8630 (2010); DOI: 10.1002/anie.201002343

G. Sferruzza, F. Clarelli, E. Mascia, et al., Mol. Neurobiol., 58(10), 4816 – 4827 (2021); DOI: 10.1007/s12035-021-02465-z

Y. Shi, B. Qiu, X. Wu, et al., Micro Nano Lett., 15(7), 425 – 429 (2020); DOI: 10.1049/mnl.2019.0671

Z. Yang, S. Dong, Q. Zheng, et al., Brain Res., 1718, 91 – 102 (2019); DOI: 10.1016/j.brainres.2019.04.031

H. Zheng, Y. Zhang, L. Liu, et al., J. Am. Chem. Soc., 138(3), 962 – 968 (2016); DOI: 10.1021/jacs.5b11720




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-1-19-23

