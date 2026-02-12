Антиглаукомное и местнораздражающее действие A 1 /A 2A -агониста аденозиновых рецепторов — соединения Cl-Ala-OH-AR

Мария Сергеевна Пшеничникова, Дмитрий Сергеевич Яковлев, Александр Алексеевич Спасов, Людмила Владимировна Науменко, Алина Михайловна Чебанько, Елена Викторовна Дорофеева, Мария Яновна Берзина, Барбара Златковна Елецкая, Ирина Дмитриевна Константинова

Аннотация

Проведено исследование нового агониста A1- и A2A-аденозиновых рецепторов — соединения 6-(1-гидроксипропан-2-ил)амино-2-хлор-9-β-D-рибофуранозилпурина (Cl-Ala-OH-AR). Дизайн исследования включал 3 этапа: исследование гипотензивного эффекта на интактных животных и в условиях моделирования адреналин-индуцированной глаукомы, оценка местнораздражающего действия. На интактных животных для соединения Cl-Ala-OH-AR установлено выраженное дозозависимое снижение внутриглазного давления на 23 % (0,4 % раствор) и 38 % (0,8 % раствор), превосходящее действие аденозина (0,4 и 0,8 % раствор). В условиях адреналин-индуцированной глаукомы отмечено устойчивое действие с максимальным снижением внутриглазного давления на 28 % при тех же концентрациях. По выраженности действия и длительности эффекта соединение Cl-Ala-OH-AR превосходило аденозин на 6 % и препарат сравнения тимолол на 8 % в условиях экспериментальной глаукомы. При этом для исследуемого соединения не установлено системного действия на сосуды. Для соединения Cl-Ala-OH-AR и вещества сравнения аденозин в концентрациях 0,8 и 8 % не установлено раздражающее действие на структуры глаза.