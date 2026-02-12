Антиглаукомное и местнораздражающее действие A1/A2A-агониста аденозиновых рецепторов — соединения Cl-Ala-OH-AR
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
Л. В. Науменко, Ю. А. Говорова, А. С. Таран и др., Эксперим. и клин. фармакол., 86(11S), 113a (2023); DOI: 10.30906/ekf-2023-86s-113a
Л. В. Науменко, А. С. Таран, А. М. Чебанько и др., Эксперим. и клин. фармакол., 87(6), 28 – 33 (2024); DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-6-28-33
Л. В. Науменко, Ю. А. Говорова, А. С. Таран, Безопасность и риск фармакотерапии; 13(4), 411 – 425 (2025); DOI: 10.30895/2312-7821-2025-406
А. М. Чебанько, Л. В. Науменко, А. С. Таран и др., Эксперим. и клин. фармакол., 87(11), 40 – 44 (2024); DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-11-40-44
P. Agarwal, R. Agarwal, Expert Opin. Ther. Targets, 25(7), 585 – 596 (2021); DOI: 10.1080/14728222.2021.1969362
M. Ya. Berzina, B. Z. Eletskaya, A. L. Kayushin, et al., Bioorg. Chem., 126, 105878 (2022); DOI: 10.1016/j.bioorg.2022.105878
D. Catarzi, F. Varano, M. Falsini, et al., Bioorg. Med. Chem. Lett., 28(9), 1484 – 1489 (2018); DOI: 10.1016/j.bmcl.2018.03.086
S. Jamwal, A. Mittal, P. Kumar, et al., Curr. Pharm. Des., 25(26), 2892 – 2905 (2019); DOI: 10.2174/1381612825666190716112319
K. Marcinek, B. Luzak, M. Rozalski, Int. J. Mol. Sci., 25(16), 8905 (2024); DOI: 10.3390/ijms25168905
C. Matthee, G. Terre’Blanche, H. D. J. van Rensburg, et al., Chem. Biol. Drug Des., 99(3), 416 – 437 (2022); DOI: 10.1111/cbdd.13999
Y. Qian, Y. Zheng, L. Leng, et al., Front. Pharmacol., 16, 1538680 (2025); DOI: 10.3389/fphar.2025.1538680
T. Qiu, Expert Opin. Investig. Drugs, 30(3), 227 – 236 (2021); DOI: 10.1080/13543784.2021.1873276
N. Wolska, M. Rozalski, Int. J. Mol. Sci., 20(21), 5475 (2019); DOI: 10.3390/ijms20215475
S. Ye, Y. Tang, J. Song, Front. Pharmacol., 12, 654445 (2021); DOI: 10.3389/fphar.2021.654445
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-1-8-13
Ссылки
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru