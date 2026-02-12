Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Влияние АТФ, аденозина и норадреналина на сокращение скелетных мышц крыс при остром стрессе и после адреналэктомии

Д. В. Ефимова, Р. Г. Каримова, А. И. Габдрахманов, А. У. Зиганшин, С. Н. Гришин, Адель Евгеньевич Хайруллин

Аннотация


Изучено влияние АТФ, аденозина и норадреналина на сокращение изолированной камбаловидной мышцы крысы в нормальных условиях, при остром стрессе и после адреналэктомии. Установлена сохранность ингибиторного действия АТФ на сокращение камбаловидной мышцы в группе животных, перенесших двустороннюю адреналэктомию, однако в группе животных с моделью острого стресса отмечено снижение ингибиторного действия АТФ на 15,3 % (p ≤ 0,05). При этом наблюдали ингибиторное действие аденозина на сокращение мышцы крыс в обеих группах. Оценка состояния пуринергической регуляции сократительной активности скелетной мышцы при остром стрессе и после адреналэктомии может иметь значение для объяснения проявлений заболеваний, которые возникают из-за нарушений функционирования симпатической нервной системы.

Ключевые слова


нервно-мышечный синапс; АТФ; аденозин; норадреналин (норэпинефрин); крысы

Полный текст:

PDF

Литература


В. П. Репина, О. А. Ставинская, А. В. Полетаева, Л. К. Добродеева, Вестн. Поморского ун-та. Сер.: Естеств. и точные науки, 2, 30 – 34 (2008).

A. Arkhipov, N. Zhilyakov, G. Sibgatullina, E. Nevsky, et al., Neurochem. Res., 50(3), 162 (2025); DOI: 10.1007/s11064-025-04415-w

E. Bukharaeva, V. Khuzakhmetova, S. Dmitrieva, A. Tsentsevitsky, Int. J. Mol. Sci., 22(9), 4611 (2021); DOI: 10.3390/ijms22094611

E. A. Bukharaeva, A. N. Tsentsevitsky, A. M. Petrov, Biophys. Rev., 1 – 17 (2025); DOI: 10.1007/s12551-025-01352-4

P. R. Cruz, J. Cossins, D. Beeson, A. Vincent, Front. Mol. Neurosci., 13, 610964 (2020); DOI: 10.3389/fnmol.2020.610964

P. M. R. Cruz, J. Palace, D. Beeson, Int. J. Mol. Sci., 19, 1677 (2018); DOI: 10.3390/ijms19061677

A. I. Gabdrakhmanov, A. E. Khairullin, S. N. Grishin, A. U. Ziganshin, Int. J. Risk & Safety in Medicine, 27, 82 – 83 (2015); DOI: 10.3233/JRS-150700

A. E. Khairullin, A. N. Khabibrakhmanov, D. V. Efimova, et al., Bull. Exp. Biol. & Med., 178(5), 593 – 596 (2025); DOI: 10.1007/s10517-025-06380-4

L. Nurullin, O. Tyapkina, A. Malomouzh, BioNanoScience, 7(1), 123 – 126 (2017); DOI: 10.1007/s12668-016-0319-5

G. S. Supinski, L. A. Callahan, J. Appl. Physiol., 102(5), 2056 – 2063 (2007); DOI: 10.1152/japplphysiol.01138.2006

J. L. Steiner, B. R. Johnson, R. C. Hickner, et al., Acta Physiol. (Oxf.), 231, e13522 (2021); DOI: 10.1111/apha.13522

M. Takamori, Front. Mol. Neurosci., 13, 86 (2020); DOI: 10.3389/fnmol.2020.00086

F. Vyskočil, Physiol. Res., 73(Suppl 1), 83 (2024); DOI: 10.33549/physiolres.935414

A. U. Ziganshin, A. E. Khairullin, A. Y. Teplov, et al., Muscle & Nerve, 59(4), 509 – 516 (2019); DOI: 10.1002/mus.26423

A. U. Ziganshin, R. R. Kamaliev, A. I. Gabdrakhmanov, et al., Int. J. Pharmacol., 14, 1198 – 1202 (2018); DOI: 10.3923/ijp._2018.1198.1202




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-1-3-7

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024

Наши партнеры:

      

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через  Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru