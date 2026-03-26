Влияние трибуренала на течение экспериментальной острой почечной недостаточности у крыс

Муниса Фахриддиновна Тухтаева, Феруза Рустамовна Эгамова, Севар Муминовна Юсупова, Темурбек Атаханович Хажибаев, Дониёр Рахимович Сиддиков, Равшанжон Мураджонович Халилов, Д. К. Муталова

На модели экспериментальной острой почечной недостаточности, вызванной внутримышечным введением 50 % водного раствора глицерина (10 мл/кг), изучали влияние трибуренала, выделенного из шрота Tribulus terrestris L., на функциональное состояние почек у крыс. Показано, что трибуренал на полиурической стадии острой почечной недостаточности нормализует показатели азотистого обмена, положительно влияет на суточный диурез, скорость клубочковой фильтрации и реабсорбцию воды в почечных канальцах, уменьшает эндогенную интоксикацию. Под влиянием трибуренала после развития почечной недостаточности наблюдалась тенденция к снижению повышенного содержания белка в моче. Трибуренал подавляет процессы перекисного окисления липидов в почках и активирует антиоксидантную систему. Трибуренал в ткани почек и сыворотке крови животных способствовал снижению содержания одного из конечных продуктов перекисного окисления липидов — малонового диальдегида, а также повышение уровня ферментов антиоксидантной системы — супероксиддисмутазы и каталазы. Это в определенной степени способствует проявлению его нефропротекторного эффекта. По своей нефропротекторной активности трибуренал не уступает препарату сравнения – леспефрилу (ВИФИТЕХ, Россия).

трибуренал; Tribulus terrestris L.; леспефрил; острая почечная недостаточность; крысы

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-2-12-17

