Влияние мелатонина на содержание матриксных металлопротеиназ и их тканевого ингибитора при экспериментальном язвенном колите у мышей

Юрий Дмитриевич Ляшев, Галина Сергеевна Маль, Сергей Анатольевич Лосенок, Алексей Сергеевич Кулабухов, Абдуль Рахман Туфик Шахин, Елена Александровна Яковлева, Андрей Юрьевич Ляшев

Ранее установлено, что мелатонин оказывает корригирующее действие на развитие экспериментального язвенного колита у мышей, однако механизм его влияния требует дальнейшего изучения. Цель работы — исследование фармакологического действия мелатонина на содержание матриксных металлоротеиназ-2 и -9 и тканевого ингибитора металло-пртеиназ-2 при экспериментальном язвенном колите у мышей. Мелатонин вводили внутрижелудочно в виде суспензии в дозе 0,5 мг/кг массы тела 1 раз в день в течение 7 суток. Установлено, что развитие язвенного колита у мышей сопровождается повышением содержания матриксных металлопротеиназ-2 и -9, а также тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-2 в гомогенате фрагмента медиального отдела ободочной кишки на 5 и 7 сут заболевания: металлопротеиназ-2 и -9 в 16,1 и 21,8 на 5 сут, а также в 10,0 и 24,3 раза на 7 сут соответственно, а также ингибитора металлопротеиназ-2 на 5 сут — в 20,7 раза, на 7 сут — в 16,5 раза, на 28 сут — в 7,9 раза (p = 0,0107). Применение мелатонина оказывало корригирующее влияние на содержание металлопротеиназ, что проявлялось снижением на 5 и 7 сут концентрации матриксной металлопротеиназы-2 в 6,3 и 6,9 раза, матриксной металлопротеиназы-9 — в 5,5 и 10,4 раза (p = 0,0022), ингибитора металлопротеиназ-2 — на 43,3 и 35,4 % (p = 0,0073) соответственно, по сравнению с контрольной группой. Фармакологическое действие мелатонина выше, чем у сульфасалазина (p = 0,0022). При хроническом язвенном колите (28 сутки) установлено уменьшение содержания тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-2 в 3,7 раза под действием мелатонина (p = 0,0022), причем указанный эффект был выше, чем у сульфасалазина. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что снижение содержания металлопротеиназ является одним из механизмов корригирующего влияния мелатонина при экспериментальном язвенном колите у мышей.

язвенный колит; мелатонин; сульфасалазин; матриксные металлопротеиназы; тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ; мыши

