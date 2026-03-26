Влияние позитивного аллостерического модулятора mGlu4-рецепторов TCN 238 на нейрональные повреждения префронтальной коры головного мозга, вызванные триметилоловом, у крыс

Ирина Юрьевна Черноморец, Елена Ринатовна Шафикова, Екатерина Викторовна Федорова, Владимир Иванович Архипов

На модели нейротоксичности, индуцированной однократным введением раствора хлорида триметилолова у крыс Вистар, исследовали возможность нейропротекции посредством активации метаботропных глутаматных рецепторов 4 подгруппы (mGlu4). Животных разделили на три группы: контрольную, получавшую триметилолово, и получавшую это вещество в комбинации с позитивным аллостерическим модулятором mGlu4-рецепторов — соединением TCN 238. Поведенческое тестирование выявило, что в результате действия триметилолова долговременная память у животных значительно ухудшилась и латентный период захождения в темный отсек не превышал 20 с. Это соединение увеличивало количество эпизодов груминга в среднем в 2 раза. Гистологический анализ через 3 недели после введения изучаемого вещества показал увеличение числа пикнотических нейронов в прелимбической области префронтальной коры головного мозга в среднем в 3 раза у крыс группы «Триметилолово». Соединение TCN 238 способствовало нормализации поведенческих показателей (груминг, предпочтение светлого отсека) и снижению количества пикнотических нейронов до контрольного уровня. Нейропротекторный эффект соединения TCN 238 сопровождался увеличением уровня РНК для субъединицы GRIN2A NMDA-рецепторов в среднем на 40 % в префронтальной коре головного мозга, что указывает на вовлечение ионотропных глутаматных рецепторов в механизм его действия. Кроме того, у животных группы «Триметилолово» была выявлена активация экспрессии гена GFAP, что свидетельствует об активации астроцитов, которая не наблюдалась у животных группы «Триме-тилолово + TCN». Полученные данные расширяют представления о нейропротекторном потенциале модуляторов mGlu4-рецепторов и могут служить основой для разработки новых возможностей коррекции эксайтотоксических повреждений при нейродегенеративных заболеваниях и нейроинтоксикациях.

хлорид триметилолова; префронтальная кора; нейропротектор; TCN 38; GRIN2A/GRIN2B; GFAP; крысы

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-2-3-7

