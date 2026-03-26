Кинетика распределения нового потенциального антипаркинсонического лекарственного средства АДК-1113 у мышей

Дмитрий Александрович Дворянинов, Александр Алексеевич Литвин, Геннадий Борисович Колыванов, Оксана Юрьевна Кравцова, Оксана Геннадьевна Грибакина, Владимир Павлович Жердев, Владимир Львович Дорофеев

Аннотация


Изучена кинетика распределения соединения АДК-1113 в органах и плазме крови мышей после однократного внутрибрюшинного введения в дозе 40 мг/кг. Соединение АДК-1113 в плазме крови мышей определялось на протяжении 6 ч, в головном мозге — 4 ч. Период полувыведения из тканей и органов мышей составил в среднем 0,8 ч. Установлено, что изучаемое соединение распределялось по органам и тканям неравномерно. Тканевая доступность для АДК-1113 в печени составила 3,56; для почек — 5,94; для селезенки — 11,93; скелетных мышц — 1,64 и органа-мишени (головной мозг) — 0,70.

Ключевые слова


АДК-1113; противопаркинсоническое лекарственное средство; высокоэффективная жидкостная хроматография; масс-спектрометрия; тканевая доступность; кажущийся коэффициент распределения; мыши

Литература


DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-2-32-36

