Антибактериальная активность нового производного хиназолина в условиях экспериментальной генерализованной инфекции, вызванной Klebsiella pneumoniae
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
Х. М. Дзейтова, А. Р. Измайлова, Д. А. Гагиева, Парадигма, 9-2, 226 – 232 (2025).
В. Н. Емельянов, Ал. И. Зоря, А. А. Глушков, Медицина, 12(3), 118 – 129 (2024); DOI: 10.29234/2308-9113-2024-12-3-118-129
М. М. Манвелян, Э. А. Манвелян, В. А. Батурин, Н. Д. Бунятян, Науч. результ. биомед. исслед., 11(1), 91 – 110 (2025); DOI: 10.18413/2658-6533-2025-11-1-0-5
И. В. Чеботарь, Ю. А. Бочарова, И. В. Подопригора, Д. А. Шагин, Клин. микробиол. и антимикроб. химиотер., 22(1), 4 – 19 (2020); DOI: 10.36488/cmac.2020.1.4-19
О. В. Шамина, Е. А. Самойлова, И. Е. Новикова, А. В. Лазарева, Рос. педиатр. журн., 23(3), 191 – 197 (2020); DOI: 10.18821/1560-9561-2020-23-3-191-197
А. Л. Ясенявская, А. А. Цибизова, А. А. Озеров и др., Иммунология, 43(3), 312 – 319 (2022); DOI: 10.33029/0206-4952-2022-43-3-312-319
M. Asif, Int. J. Med. Chem., 2014(1), 395637 (2014); DOI: 10.1155/2014/395637
O. Golizadeh, H. E. G. Ghale, M. Tat, et al., J. Virol., 21(1), 191 (2024); DOI: 10.1186/s12985-024-02450-7
R. Karan, P. Agarwal, M. Sinha, N. Mahato, ChemEngineering, 5(4), 73 (2021); DOI: 10.3390/chemengineering5040073
G. A. Khodarakhmi, G. H. Hakimelahi, F. Hasanzade, et al., Research Pharm. Sci., 11(1), 1 – 14 (2016).
K. H. Li, S. K. Chua, V. S. Tai, et al., Front. Cell. Infect. Microbiol., 7, 87 (2017); DOI: 10.3389/fcimb.2017.00087
A. S. Shon, R. P. Bajwa, T. A. Russo, Virulence, 4(2), 107 – 118 (2013); DOI: 10.4161/viru.22718
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-4-21-24
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2026
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Алтуфьевское ш., 48, корп. 1
Тел.: +7 985 258-13-34
E-mail: ekf@folium.ru