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Антибактериальная активность нового производного хиназолина в условиях экспериментальной генерализованной инфекции, вызванной Klebsiella pneumoniae

А. А. Цибизова, Анна Леонидовна Ясенявская, Г. Н. Генатуллина, А. А. Озеров, А. Р. Борищук, М. А. Самотруева

Аннотация


Проведена оценка антибактериальной активности нового 3-замещеного ацетамидного производного хиназолин-4(3H)-она в условиях экспериментальной инфекции, вызванной Klebsiella pneumoniae. Указанное вещество при внутрибрюшинном введении в дозе 36 мг/кг способствует увеличению выживаемости лабораторных животных, инфицированных стандартным и клиническим штаммами в сравнении с группами особей, не получавших это соединение, в 2 и 4 раза, тогда как под влиянием цефтриаксона (50 мг/кг) — в 2 и 3,5 раза соответственно. Хиназолиновое производное способствует увеличению количества лейкоцитов в 1,3 и 1,6 раза, повышению фагоцитарного числа в 1,7 и 1,9 раза, фагоцитарного индекса в среднем в 1,3 раза, а цефтриаксон — увеличению лейкоцитов в 1,3 и 1,5, фагоцитарного числа — в 1,4 и 1,7 раза, соответственно.

Ключевые слова


хиназолиновые соединения; генерализованная инфекция; K. pneumoniae; выживаемость животных; лейкоциты; фагоцитарная активность нейтрофилов

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-4-21-24

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