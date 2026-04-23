Влияние производных димебона и мемантина на транспорт [3H]глутамата в синаптосомах коры головного мозга крыс

Владимир Викторович Григорьев, Алексей Юрьевич Аксиненко, Алексей Витальевич Габрельян, Сергей Олегович Бачурин

Аннотация

Нарушение глутаматергических процессов играет ключевую роль в патогенезе ряда нейродегенеративных заболеваний. Поиск соединений, способных модулировать процессы синаптического транспорта глутамата, является одним из перспективных направлений нейрофармакологии. Целью данной работы явилась оценка влияния некоторых оригинальных соединений, синтезированных в качестве производных препаратов димебона и мемантина и прошедших ранее доклинические исследования в качестве лекарственных средств для лечения болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, на процессы K+-стимулированного высвобождения и обратного захвата [3H]глутамата в синаптосомах коры головного мозга крыс. Показано, что соединения — конъюгаты производных аминоадамантана и карбазола (соединения ТГ-2112Х и ТГ-2113Х) в высоких концентрациях (10–4 М) значимо усиливали выброс глутамата (до 205 ± 19 % от контроля) и одновременно ингибировали его обратный захват (до 5,7 ± 0,8 %), а в более низких концентрациях (10–6 – 10–5 М) — уменьшали выброс глутамата (на 16 – 41 %, p ≤ 0,05). Таким образом, обнаружено сложное концентрационно-зависимое двойственное действие ряда исследованных соединений на транспорт глутамата, что необходимо учитывать при проведении их клинических исследований.