Офтальмотропное действие соединения Cl-ALA-OH-AR в эксперименте

Мария Сергеевна Пшеничникова, Дмитрий Сергеевич Яковлев, Александр Алексеевич Спасов, Людмила Владимировна Науменко, Алина Михайловна Чебанько, Елена Викторовна Дорофеева, Мария Яновна Берзина, Барбара Златковна Елецкая, Ирина Дмитриевна Константинова

Представлено исследование офтальмотропного действия нового агониста аденозиновых рецепторов A1/A2A — соединения Cl-Ala-OH-AR при хроническом 10-дневном введении в условиях экспериментальной глаукомы, вызванной адреналином, у крыс. Целью исследования являлась комплексная оценка эффекта соединения на внутриглазное давление, на микроциркуляцию тканей глаза и функциональное состояние сетчатки. Установлено, что хроническое введение соединения Cl-Ala-OH-AR в концентрации 0,8 % приводит к снижению внутриглазного давления на 36 %, по сравнению с группой контроля с экспериментальной глаукомой (p ≤ 0,05), что сопоставимо с действием тимолола в концентрации 0,5 % и превосходит эффект аденозина в концентрации 0,8 %. Показано, что соединение способствует значительному улучшению микроциркуляции в тканях глаза (на 97 %, p ≤ 0,05) и восстановлению функциональной активности сетчатки (на 74 %, p ≤ 0,05), превосходя по данным показателям аденозин (0,8 %) и не уступая тимололу (0,5 %). При этом отсутствует системное резорбтивное действие соединения после многократного введения.

глаукома; аденозиновые рецепторы; A1/A2A-агонисты; внутриглазное давление (ВГД); микроциркуляция; электроретинография; тимолол; крысы

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-3-8-12

