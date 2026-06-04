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Протекторые свойства комплексного сукцинат- и метионинсодержащего лекарственного препарата нового состава на модели алкогольного поражения печени у крыс

Константин В. Сивак, Татьяна Н. Саватеева-Любимова, Кира И. Стосман, Яна Р. Оршанская

Аннотация


Изучено влияние комплексного сукцинат- и метионинсодержащего лекарственного средства нового состава на течение токсического алкогольного поражения печени у крыс. Алкогольное поражение печени моделировали путем внутрижелудочного введения 40 % этанола в дозе 5 г/кг в течение первых 14 дней и в дозе 3,75 г/кг в течение последующих 14 дней с морфологическим и биохимическим подтверждением. Показано, что внутрижелудочное введение изучаемого препарата в дозе 230 мг/кг в течение 14 дней животным с токсическим алкогольным поражением печени обусловило нормализацию маркерных показателей цитолиза (аспартатаминотрансфераза (АсАТ), коэффициент де Ритиса) и холестаза (щелочная фосфатаза (ЩФ), R-factor). Экспериментальная терапия снижала активность АсАТ (p = 0,045), ЩФ (p = 0,031), величин R-factor (p = 0,017) и АсАТ/АлАТ (p = 0,001). Изучаемый препарат способствовал восстановлению синтеза эндогенного адеметионина (p = 0,015).

Ключевые слова


этанол; гепатотоксичность; алкогольная болезнь печени; S-аденозил-L-метионин; сукцинат; метионин; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-4-25-29

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