Общие анестетики спустя два века

Никита Викторович Кудряшов, Елена Юрьевна Лемина, Александр Анатольевич Горбунов, Сергей Евгеньевич Миронов, Владимир Петрович Фисенко

Аннотация


Представлены сведения по истории создания общих анестетиков, изложена эволюция представлений о принципах их действия. Описаны молекулярные мишени для общих анестетиков (ГАМКA-рецепторы, NMDA-рецепторы и двухпоровые K+-каналы) и принципы действия препаратов разного химического строения. Дана характеристика адъювантных средств, использующихся при общей анестезии. Теоретически обосновано разделение общих анестетиков на анестетики-гипнотики и анестетики-анальгетики.

Ключевые слова


ингаляционные общие анестетики; неингаляционные общие ане-стетики; ГАМКA-рецепторы; NMDA-рецепторы; двухпоровые K+-каналы; адъювантные средства; анестетики-гипнотики и анестетики-анальгетики

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-3-35-42

