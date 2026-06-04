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Особенности дофаминового транспортера как фармакологической мишени

Илья М. Суханов, Ольга Андреевна Драволина, Наталья Витальевна Петухова, Дмитрий Сергеевич Буг, Алексей И. Борисович, Эдвин Эдуардович Звартау

Аннотация


Ингибиторы дофаминового транспортёра (ДАТ), благодаря их фармакодинамическим эффектам, применяют или рассматривают в качестве веществ-кандидатов при разных нейропсихических расстройствах. При этом клиническое использование ингибиторов ДАТ существенно ограничено риском развития аддикций. Предполагают, что препараты данной группы могут существенно различаться по своему аддиктивному потенциалу, что привело к появлению концепции «атипичных» ингибиторов ДАТ (модафинил, бупропион). Целью настоящего обзора является анализ и систематизация имеющейся информации об особенностях фармакокинетики и фармакодинамики ингибиторов ДАТ с акцентом на особенностях молекулярного взаимодействия с мишенью, которые могут влиять на риск развития химической аддикции, а также на сложностях трансляции данных от экспериментальных животных при доклинической оценке аддиктивного потенциала на человека.

Ключевые слова


дофамин; дофаминовый транспортер; аддикция; молекулярная кинетика; аллостерические модуляторы

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Н. С. Бортников, О. А. Драволина, И. М. Суханов и др., Вопр. наркол., 8(203), 52 – 72 (2021); DOI: 10.47877/0234-062320210852

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-4-3-10

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