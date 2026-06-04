Влияние АКТГ(4-7)-PGP и АКТГ(6-9)-PGP на показатели свободнорадикального окисления и состояние антиоксидантной системы в условиях экспериментального гипотиреоза
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
Л. З.-К. Агаева, А. М. Аммосова, Л. А. Степанова, Вестн. Сев.-Вост. федерального университета им. М. К. Аммосова. Сер. «Медицинские науки», 2, 26 – 38 (2022); DOI: 10.25587/SVFU.2022.27.2.004.
Л. Ф. Алмакаева, В. Н. Козлов, Г. А. Байбурина, Ф. Х. Камилов, Соврем. проблемы науки и образования, 2, 107 (2021); DOI: 10.17513/spno.30556.
Е. В. Богачева, В. В. Алабовский, С. Ю. Перов, Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Химия. Биология. Экология, 1, 70 – 74 (2016).
А. А. Дельцов, В. М. Бачинская, К. О. Белова, Патент «Способ экспериментального моделирования гипотиреоза у лабораторных крыс», Заявка: 2023118050, 09.07.2023.
Е. Е. Дубинина, С. О. Бурмистров, Д. А. Ходов и др., Вопр. мед. химии, 41(1), 24 – 26 (1995).
Ф. Х. Камилов, А. Н. Мамцев, В. Н. Козлов и др., Казанский мед. журнал, 93(1), 116 – 119 (2012).
М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майрова, В. Е. Токарев, Лаб. дело, 1, 16 – 19 (1988).
О. Н. Кравцова, Э. Р. Сагитова, В. Н. Аверьянов, Оренбургский мед. вестник, IX(2(34)), 56 – 60 (2021).
А. В. Разыграев, А. Д. Юшина, И. А. Титович, Бюллю эксп. биол. и мед., 165(2), 261 – 264, (2018).
А. А. Рыбакова, Н. М. Платонова, Е. А. Трошина, Пробл. эндокринол., 65(6), 451 – 457 (2019); DOI: 10.14341/probl11827.
М. А. Самотруева, А. Л. Ясенявская, В. Х. Мурталиева и др., Мед. академ. журн., 19(S), 188 – 191 (2019); DOI: 10.17816/MAJ191S1188-191.
В. Б. Соловьев, М. В. Кальянов, Соврем. проблемы науки и образования, 3 (2025); DOI: 10.17513/spno.34051.
Е. А. Трошина, Пробл. эндокринол., 68(4), 4 – 12 (2022); DOI: 10.14341/probl13154.
С. Чевари, Лаб. дело, 11, 678 – 681 (1985).
А. Л. Ясенявская, М. А. Самотруева, Г. Н. Генатуллина и др., Биомедицина, 18(1), 67 – 74 (2022); DOI: 10.33647/2074-5982-18-1-67-74.
A. Inozemtsev, O. Karpukhina, C. Gumargalieva, N. Zindovic, J. Clin. Physiol. & Pathol. (JISCPP), 2(2), 12 – 15 (2023); DOI: 10.59315/JISCPP.2023-2-2.12-15.
S. V. Koroleva, N. F. Myasoedov, Biol. Bull. Russ. Acad. Sci., 45, 589 – 600 (2018); DOI: 10.1134/S1062359018060055.
A. Mancini, C. D. Segni, S. Raimondo, et al., Mediators Inflamm., 2016, Article ID 6757154, 12, (2016); DOI.org/ 10.1155/2016/ 6757154.
M. J. Cheserek, G.-R. Wu, A. Ntazinda, et al., J. Med. Biochem., 34(3), 323 – 331 (2015); DOI: 10.2478/jomb-2014-0044.
M. F. M. Sciacca, I. Naletova, M. L. Giuffrida, F. Attanasio, ACS Chem. Neurosci., 13(4), 486 – 496 (2022); DOI: 10.1021/acschemneuro.1c00707.
H. Sies, Antioxidants (Basel), 9(9), 852 (2020); DOI: 10.3390/antiox9090852.
G. Tabbì, A. Magrì, A. Giuffrida, et al., J. Inorg. Biochem., 142, 39 – 46 (2015); DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2014.09.008.
M. F. Tomasello, M. C. Di Rosa, I. Naletova, et al., Bioinorg. Chem. & Applic., 2025(1), 4226220 (2025); DOI: 10.1155/bca/4226220.
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-4-15-20
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2026
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Алтуфьевское ш., 48, корп. 1
Тел.: +7 985 258-13-34
E-mail: ekf@folium.ru