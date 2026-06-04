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Модуляция каспаз-зависимого апоптоза аналогами тафтсина

В. Х. Мурталиева, А. А. Цибизова, Анна Леонидовна Ясенявская, Л. А. Андреева, Н. Ф. Мясоедов

Аннотация


Проведена оценка антиапоптотической активности аналогов тафтсина — Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro (Селанк) и Met-Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro — в условиях экспериментального «социального» стресса у крыс. Соединения при моделировании стрессогенного воздействия способствуют снижению уровня эффекторной каспазы-3 в головном мозге животных: Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro — более чем на 30 % (p < 0,05 – 0,01), Met-Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro — почти на 45 % (p < 0,01), в сравнении с группой «социальный» стресс. Введение исследуемых пептидов также способствовало снижению уровня инициаторной каспазы-8: под действием Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro — на 39 – 51 % (p < 0,05 – 0,01), под действием Met-Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro — более чем на 50 % (p < 0,001). Соединение с N-концевым метионином (Met-Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro) продемонстрировало более высокую антиапоптотическую эффективность, что, вероятно, обусловлено повышенной метаболической стабильностью за счет добавления N-концевого остатка метио- нина, создающего кинетический барьер для аминопептидаз.

Ключевые слова


тафтсин; пептиды; «социальный» стресс; апоптоз; каспаза-3; каспаза-8; головной мозг; крысы; стресс-протекторная активность; метаболическая стабильность

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-4-11-14

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