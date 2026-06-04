Сердечно-сосудистая фармакология и научная школа академика АМН СССР В. В. Закусова. Сообщение 1

В. В. Закусов, Фармакол. и токсикол., 4(2), 28 – 34 (1941).

В. В. Закусов, М. П. Николаев, Физиол. журн. СССР, 16, 706 – 712, (1933).

Н. В. Каверина, Дис. … д-ра мед. наук, Ленинград (1962).

Н. В. Каверина, Фармакол. и токсикол., 20(1), 39 – 43 (1958).

Н. В. Каверина, Ю. И. Вихляев, Фармакол. и токсикол., 21(1), 28 – 34 (1959).

Н. В. Каверина, Фармакология коронарного кровообращения (монография), Медгиз, Москва (1963).

Н. В. Каверина, Э. А. Бендиков, Фармакол. и токсикол., 35(2), 218 – 222 (1973).

Н. В. Каверина, Р. Григлевский, А. И. Басаева и др., Бюл. эксп. биол. и мед., 11(6), 46 – 38 (1975).

Н. В. Каверина, Г. А. Маркова, Г. Г. Чичканов и др., Кардиология, 70(3), 43 – 48 (1975).

Н. В. Каверина, Г. Г. Чичканов, Хим.-фарм. журн., 9(5), 5 – 19 (1975).

Н. В. Каверина, В. А. Арефолов, Е. К. Григорьева и др., Фармакол. и токсикол., 38(4), 420 – 425 (1976).

Н. В. Каверина, Н. В. Климова, А. М. Лихошерстов и др., Хим.-фарм. журн., 13(5), 115 – 121 (1979).

И. Е. Кисин, Дис. … канд. мед. наук, Ленинград (1959).

И. Е. Кисин, Дис. … д-ра мед. наук, Ленинград (1964).

А. Н. Кучмин, Д. В. Черкашин, Мед. совет, 17, 48 – 54 (2015).

Д. А. Харкевич, Эксперим. и клин. фармакол., 66(2), 3 – 5 (2003).

Д. А. Харкевич, Фармакология (13-е изд.), ГЭОТАР-Медиа, Москва (2021).

Current Cardiovascular Therapy, J. C. Kaski (ed.), Springer Nature AG (2020).

F. Guthrie, Q. J. Chem. Soc., 11, 245 – 252 (1859); DOI: 10.1039/QJ8591100245.

N. Marsh, A. Marsh, Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., 27(4), 313 – 319 (2000); DOI: 10.1046/j.1440-1681.2000.03240.x.

W. Murrell, Lancet, 113(1), 80 – 81 (1879); DOI: 10.1016/S0140-6736(02)46032-1.

H. G. Mengesha, T. B. Tafesse, M. H. Bule, Front. Pharmacol., 8, 874 (2017); DOI: 10.3389/fphar.2017.00874.

E. Oliver, F. Mayor, P. D’Ocon, Rev. Esp. Cardiol. (Engl. Ed.), 72(10), 853 – 862 (2019); DOI: 10.1016/j.rec.2019.04.006.

S. Rau, Pharm. Unserer Zeit, 35(4), 286 – 292 (2006); DOI: 10.1002/pauz.200600175.

D. Singh, R. Singh, A. J. Akindele, Heliyon, 10(7), e28922 (2024); DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e28922.

V. V. Zakusov, Arch. f. exp. Path. u. Pharmak., 133, 284 – 289 (1928).

V. V. Zakusov, Arch. f. exp. Path. u. Pharmak., 144, 331 – 338 (1929).

V. V. Zakusov, S. V. Anitchkov, Zschr. f. d. ges. exp. Med., 88, 682 – 688 (1933).