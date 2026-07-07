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К 75-летию академика Владимира Ивановича Петрова

Анастасия Юрьевна Рязанова

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-5-41-42

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