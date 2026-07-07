Дипептидный миметик мозгового нейротрофического фактора ГСБ-106 ослабляет компульсивноподобное поведение мышей
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
Т. А. Гудашева, А. В. Тарасюк, С. В. Помогайбо и др., Биоорг. хим., 38(3), 280 – 290 (2012).
Т. А. Гудашева, И. О. Логвинов, Т. А. Антипова, С. Б. Середенин, Докл. Акад. наук, 451(5), 577 – 580 (2013); DOI: 10.7868/S0869565213240250
Т. А. Гудашева, П. Ю. Поварнина, Т. А. Антипова, С. Б. Середенин, Докл. Акад. наук, 481(6), 691 – 693 (2018); DOI: 10.31857/S0869-56524853366-369
Т. А. Гудашева, П. Ю. Поварнина, А. В. Тарасюк и др., Фармакокин. и фармакодин., № 4, 3 – 16 (2024); DOI: 10.37489/2587-7836-2024-4-3-16
Н. В. Кудряшов, А. В. Волкова, С. О. Котельникова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 87(7), 3 – 8 (2024); DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-7-3-8
П. Ю. Поварнина, Д. М. Никифоров, С. О. Котельникова и др., Вопр. биол. мед. фарм. хим., 23(1), 16 – 23 (2020); DOI: 10.29296/25877313-2020-01-03
С. Б. Середенин, Т. А. Воронина, Т. А. Гудашева и др., Acta Naturae, 5(4), 116 – 120 (2013); DOI: 10.32607/20758251-2013-5-4-105-109
P. Alonso, M. Gratacòs, J. M. Menchón, et al., Biol. Psychiatry, 63(6), 619 – 628 (2008); DOI: 10.1016/j.biopsych.2007.06.020
S. Chakrapani, N. Eskander, L. A. De Los Santos, et al., Cureus, 12(11), e11396 (2020); DOI: 10.7759/cureus.11396
L. Colucci-D’Amato, L. Speranza, F. Volpicelli, Int. J. Mol. Sci., 21(20), 7777 (2020); DOI: 10.3390/ijms21207777
Y. Li, F. Li, D. Qin, et al., Front. Aging Neurosci., 14, 986443 (2022); DOI: 10.3389/fnagi.2022.986443
Y. Luo, X. Chen, C. Wei, et al., Front. Mol. Neurosci., 15, 926572 (2022).
A. G. Mezhlumyan, A. V. Tallerova, P. Y. Povarnina, et al., Pharmaceuticals (Basel), 15(3), 284 (2022); DOI: 10.3390/ph15030284
T. Rantamäki, L. Vesa, H. Antila, et al., PLoS One, 6, e20567 (2011).
T. Saarelainen, P. Hendolin, G. Lucas, et al., J. Neurosci., 23(1), 349 – 357 (2003).
A. Shafiee, K. Jafarabady, I. Mohammadi, S. Rajai, Brain Behav., 14(1), e3349 (2024); DOI: 10.1002/brb3.3349
Y. Shang, N. Wang, E. Zhang, et al., Front. Psychiatry, 12, 685041 (2022); DOI: 10.3389/fpsyt.2021.685041
Y. V. Vakhitova, T. S. Kalinina, L. F. Zainullina, et al., Int. J. Mol. Sci., 22(24), 13381 (2021).
D. Xiao, C. Zhu, Psychiatry Res., 360, 117069 (2026); DOI: 10.1016/j.psychres.2026.117069
Y. Zou, Y. Zhang, M. Tu, et al., Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, 131, 110954 (2024); DOI: 10.1016/j.pnpbp._2024.110954
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-5-3-8
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2026
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Алтуфьевское ш., 48, корп. 1
Тел.: +7 985 258-13-34
E-mail: ekf@folium.ru