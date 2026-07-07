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Дипептидный миметик мозгового нейротрофического фактора ГСБ-106 ослабляет компульсивноподобное поведение мышей

Анна Валерьевна Волкова, Полина Леонидовна Наплёкова, Александр Александрович Шимширт, Татьяна Александровна Гудашева, Татьяна Александровна Воронина, Никита Викторович Кудряшов

Аннотация


Изучено влияние дипептидного миметика мозгового нейротрофического фактора ГСБ-106 (1, 5 и 10 мг/кг, внутрижелудочно) на компульсивноподобное поведение самцов мышей ICR в тесте «Закапывание шариков» и на модели нарушения спонтанного чередования в Y-лабиринте, вызванного 8-OH-DPAT (2 мг/кг, внутрибрюшинно). ГСБ-106 после однократного введения во всех изученных дозах уменьшал количество зарытых шариков и в дозе 10 мг/кг уменьшал количество повторных выборов целевых рукавов Y-лабиринта, что соответствовало ослаблению компульсивноподобного поведения. В то время как после хронического введения ГСБ-106 уменьшал регистрируемые параметры в тесте «Закапывание шариков» и на модели нарушения спонтанного чередования, вызванного 8-OH-DPAT, во всех изученных дозах. Полученные данные свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения ГСБ-106 в качестве кандидата для создания нового средства лекарственной терапии обсессивно-компульсивного расстройства.

Ключевые слова


обсессивно-компульсивное расстройство; ГСБ-106; мозговой нейротрофический фактор; 8-OH-DPAT; мыши

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-5-3-8

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