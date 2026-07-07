Сравнительный анализ нейропротекторной активности мемантина, холина альфосцерата, цитиколина и этилметилгидроксипиридина сукцината при патологических процессах в головном мозге (экспериментальное исследование)
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