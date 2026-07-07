Сравнительный анализ нейропротекторной активности мемантина, холина альфосцерата, цитиколина и этилметилгидроксипиридина сукцината при патологических процессах в головном мозге (экспериментальное исследование)

Анастасия Алексеевна Вихорь, Дмитрий Игоревич Поздняков

Аннотация