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Сравнительный анализ нейропротекторной активности мемантина, холина альфосцерата, цитиколина и этилметилгидроксипиридина сукцината при патологических процессах в головном мозге (экспериментальное исследование)

Анастасия Алексеевна Вихорь, Дмитрий Игоревич Поздняков

Аннотация


Нейродегенеративные патологические процессы, такие как болезнь Альцгеймера (БА) и болезнь Паркинсона (БП) сопровождаются универсальными патобиохимическими механизмами: окислительный стресс, глутаматная эксайтотоксичность, нейровоспаление и дисрегуляция матриксных металлопротеиназ. В настоящее время доступны нейропротекторы с разным механизмом действия, однако их сравнительная эффективность при указанной патологии изучена недостаточно. Цель исследования — сравнить влияние мемантина, холина альфосцерата, цитиколина и этилметилгидроксипиридина сукцината (ЭМГПС) на отдельные механизмы церебрального повреждения у крыс с экспериментальной БА и БП. Исследование выполнено на 120 крысах-самцах Вистар. Модель БА воспроизводили агрегированным β-амилоидом 1 – 42, вводимым в СА1 область гиппокампа, модель БП — 6-гидроксидофамином, вводимым в компактную часть черной субстанции. Применение исследуемых фармакологических веществ осуществляли внутрь с 8 по 28 сутки эксперимента (модель БА) и с 8 по 37 сутки (модель БП), т.е. в течение 21 и 30 дней, соответственно, при этом старт введения приходился на 7 сутки после моделирования патологии. В супернатанте головного мозга определяли уровень ФНО-α, митохондриального пероксида водорода (MitoH2O2), глутамата, матриксной металлопротеиназы-2 (ММР-2), активность аэробного и анаэробного метаболизма. На обеих моделях в группе негативного контроля зарегистрировано достоверное повышение концентрации ФНО-α, глутамата, MitoH2O2 и ММР-2, а также снижение интенсивности аэробного метаболизма при повышении интенсивности анаэробного обмена, по сравнению с ложнооперированными животными (p < 0,05). ЭМГПС наиболее эффективно снижал содержание MitoH2O2 в головном мозге крыс (на 44,4 % при БА и 46,4 % при БП, p < 0,05), анаэробный метаболизм (на 21,6 %, p < 0,05) и содержание ММР-2 (на 27 – 31 %, p < 0,05). На модели БП ЭМГПС также снижал уровень ФНО-α на 20,5 % (p < 0,05). Мемантин, холина альфосцерат и цитиколин оказывали фрагментарное действие: снижали концентрацию глутамата и анаэробный метаболизм, повышая аэробный, но практически не влияли на содержание MitoH2O2 и ФНО-α. Среди изученных соединений ЭМГПС обладает наиболее широким спектром действия, эффективно корригирует окислительный стресс, нейровоспаление, эксайтотоксичность и дисфункцию митохондрий на моделях БА и БП.

Ключевые слова


нейропротекторы; мемантин; холина альфосцерат; цитиколин; этилметилгидроксипиридина сукцинат; болезнь Альцгеймера; болезнь Паркинсона; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-5-9-14

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