Глюкокортикостероид-сберегающие схемы применения лекарственных средств и иммунобиологические препараты в профилактике рецидивов гигантоклеточного артериита
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
Е. Е. Федоринова, Н. М. Буланов, А. Д. Мешков и др., Докл. биохимии и биофизики, 517(1), 250 – 258 (2024); DOI: 10.1134/S1607672924700984
M. A. Alba, T. A. Kermani, S. Unizony, et al., Autoimmun. Rev., 23(6), 103580 (2024); DOI: 10.1016/j.autrev.2024.103580
G. Costanzo, A. G. Ledda, G. Sambugaro, Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol., 23(4), 327 – 333 (2023); DOI: 10.1097/ACI.0000000000000923
J. R. Curtis, D. T. Kruzikas, A. Romero, et al., Rheumatol. Ther., 12(5), 835 – 854 (2025); DOI: 10.1007/s40744-025-00778-2
C. Dejaco, A. Kerschbaumer, D. Aletaha, et al., Ann. Rheum. Dis., 83(1), 48 – 57 (2024); DOI: 10.1136/ard-2022-223429
A. L. Gérard, N. Simon-Tillaux, Y. Yordanov, et al., Eur. J. Intern. Med., 88, 96 – 103 (2021); DOI: 10.1016/j.ejim.2021.03.040
M. Á. González-Gay, E. Heras-Recuero, A. García-Fernández, et al., Clin. Exp. Rheumatol., 43(4), 742 – 748 (2025); DOI: 10.55563/clinexprheumatol/xc46ld
J. Kramarič, Ž. Rotar, M. Tomšič, A. Hočevar, Front. Med., 9, 1069013 (2022); DOI: 10.3389/fmed.2022.1069013
A. Lavergne, A. Dumont, S. Deshayes, et al., Semin. Arthritis Rheum., 60, 152192 (2023); DOI: 10.1016/j.semarthrit.2023.152192
K. J. Li, D. Semenov, M. Turk, J. Pope, Arthritis Res. Ther., 23(1), 82 (2021); DOI: 10.1186/s13075-021-02450-w
M. Paroli, R. Caccavale, D. Accapezzato, Cells, 13(3), 267 (2024); DOI: 10.3390/cells13030267
D. Rossi, I. Cecchi, S. Sciascia, et al., Clin. Exp. Rheumatol., 39(2), 125 – 128 (2021); DOI: 10.55563/clinexprheumatol/l0hd9v
W. A. Schmidt, B. Dasgupta, J. Sloane, et al., Arthritis Res. Ther., 25(1), 199 (2023); DOI: 10.1186/s13075-023-03177-6
J. H. Stone, J. Han, M. Aringer, et al., Lancet Rheumatol., 3(5), e328 – e336 (2021); DOI: 10.1016/S2665-9913(21)00038-2
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-5-29-34
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2026
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Алтуфьевское ш., 48, корп. 1
Тел.: +7 985 258-13-34
E-mail: ekf@folium.ru