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XIII Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств и клинических испытаний медицинских изделий»

Эдвин Эдуардович Звартау, И. Б. Бондарева, Е. В. Вербицкая, А. Д. Дурнев, А. К. Жанатаев, М. А. Зайцева, Д. Ю. Ивкин, А. О. Кибитов, А. С. Колбин, Е. М. Крупицкий, А. Н. Полторацкий, М. Ю. Сорокин, И. М. Суханов

Аннотация

Представлены данные о содержании пленарной сессии и 12 симпозиумов XIII Всероссийской конференции с международным участием «Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств и клинических испытаний медицинских изделий», проходившей в Санкт-Петербурге 23-24 апреля 2026 года.



Ключевые слова

Конференции, Доклинические исследования, Клинические исследования, Клинические испытания, Исследования и разработки, Лекарственные средства, Медицинские изделия



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