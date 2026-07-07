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XIII Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств и клинических испытаний медицинских изделий»
Аннотация
Представлены данные о содержании пленарной сессии и 12 симпозиумов XIII Всероссийской конференции с международным участием «Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств и клинических испытаний медицинских изделий», проходившей в Санкт-Петербурге 23-24 апреля 2026 года.
Ключевые слова
Конференции, Доклинические исследования, Клинические исследования, Клинические испытания, Исследования и разработки, Лекарственные средства, Медицинские изделия
Полный текст:PDF
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-5-35-40
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